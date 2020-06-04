SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Компания Илона Маска SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9 с 60 интернет-спутниками системы Starlink. Теперь на орбите Земли уже находятся 480 спутников. Об этом сообщает SpaceX в Twitter.

Запуск состоялся из стартового комплекса на мысе Канаверал 3 июня в 9:25 p.m. EDT (4 июня в 6:25 по ташкентскому времени).

Новая группа спутников Starlink будет выведена на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 386 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 550 км.

Отметим, что ракета-носитель Falcon 9 до этого использовалась в миссию Telstar 18 VANTAGE в сентябре 2018 года, миссии Iridium-8 в январе 2019 года и двух запусках Starlink в мае 2019 года и в январе 2020 года.

В SpaceX подчеркнули, что в этой миссии запущен первый спутник Starlink с козырьком, который разворачивается, чтобы предотвратить попадание солнечного света на отражающие поверхности аппарата.

После предыдущего запуска, астрономы жаловались на яркость спутников, которые мешают наблюдениям. Аппараты Starlink очень хорошо видны в ночном небе из-за угла солнечных панелей, отражающих свет. В SpaceX пообещали решить проблему излишней яркости аппаратов.

В общем SpaceX хочет вывести на орбиту 12 тысяч мини-спутников Starlink, а в будущем 30 тысяч для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.