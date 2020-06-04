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  • 4 июнь 2020 10:56
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Facebook разрешил удалять старые публикации "оптом"

Facebook разрешил удалять старые публикации "оптом"Социальная сеть Facebook разработала инструмент, с помощью которого пользователям будет проще замести цифровые следы. Благодаря новой функции, Manage Activity ("Управление активностью"), больше не придется удалять старые публикации из "Хроники" вручную одну за другой - это можно будет сделать разом.

 

Стирать разрешат как отдельные записи, так и все сразу за выбранный период, либо те, в которых упомянут определенный человек. Сначала новую возможность откроют в мобильных приложениях Facebook, сообщает The Verge.

 

Функция задумана, чтобы "вы смогли точнее отражать, кем являетесь сегодня", объяснили в компании. В качестве примера в Facebook привели пользователя, который устраивается на работу и хочет оставить в прошлом контент времен колледжа, либо хочет очистить аккаунт от упоминаний бывшего возлюбленного.

 

Запись можно удалить сразу либо скрыть, после чего она будет автоматически стерта через 30 дней. Пост также можно отправить в архив, где он будет скрыт для публичного просмотра.

 

Компания Марка Цукерберга продолжает давать пользователям больше контроля над своими данными. Например, в январе на Facebook появилась кнопка Clear History ("Очистить историю"), которая позволяет отвязать от аккаунта данные, собранные сторонними сайтами и сервисами. Правда, несмотря на название, эта функция только отключает от учетной записи уже собранную информацию, а не полностью удаляет её с серверов Facebook.


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