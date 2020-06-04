Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 4 июня

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 4 июня превысило 6,51 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 6 511 668 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 133,4 тысячи. За весь период пандемии скончались 386 073 пациента, 2,8 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,85 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (584 тысячи человек), Россия (431,7 тысячи) оказалась на третьем месте рейтинга. Также в пятерке остались Великобритания (281,2 тысячи) и Испания (240,3 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 107 175 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.