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  • 3 июнь 2020 14:36
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Похороненный заживо мужчина сумел самостоятельно выбраться из могилы

Житель индийского города Гондал Капил Маракана самостоятельно выбрался из могилы после того, как злоумышленники похоронили его заживо, сообщает The Times of India со ссылкой на местную полицию.

 

 

Отмечается, что бывший работодатель, винивший пострадавшего в своих убытках, вместе с сообщниками похитил и избил мужчину, а затем закопал со связанными руками и ногами и покинул место преступления.

 

"Маракана начал яростно извиваться под песком и освободил одну ногу. После некоторых усилий похороненному заживо удалось вылезти из песка", — цитирует издание представителя правоохранительных органов.

 

Пострадавший успел добежать до находившейся неподалеку тюрьмы и рассказал полиции о случившемся. Преступников задержали.


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