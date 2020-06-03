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  • 3 июнь 2020 12:10
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Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк

Трамп призвал ввести войска в Нью-ЙоркПрезидент США Дональд Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк, охваченный массовыми протестами. Об этом он написал в Twitter.

 

«Нью-Йорк вышел из-под контроля. Мэр города [Билл де Блазио] и губернатор штата [Эндрю Куомо] обязаны остановить протест немедленно!» — подчеркнул Трамп. В другом посте президент вопрошает, когда местное правительство все же решится позвать федеральные войска на помощь.

 

2 июня американский лидер писал, что Куомо привел Нью-Йорк к хаосу, отвергнув предложение ввести Национальную гвардию. В городе вопреки введенному комендантскому часу идут жесткие столкновения между полицией и протестующими, некоторые из демонстрантов вооружены.

 

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда в результате грубого ареста. В некоторых случаях демонстрации сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. За время протестов погибли по меньшей мере 11 человек.

 

На фоне массовых беспорядков из-за гибели Флойда в Нью-Йорке введен комендантский час, начавшийся в 20:00. Отмечается, что снизилось число случаев массового разграбления магазинов, как это было днем ранее.


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