Некоторым регионам России остро не хватает мигрантов — глава Минтруда

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал о ситуации с мигрантами в Российской Федерации.



"Ситуация по миграционной политике достаточно разная во всех субъектах РФ. На сегодняшний день в части регионов мы видим острую нехватку миграционных притоков для реализации тех задач, которые сейчас существуют в субъектах. Миграционная политика — один из вопросов, который сейчас стоит на повестке правительства", — сказал Котяков в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Министерство труда и социальной защиты России работает над изменением принципов миграционной политики, заявил глава ведомства Антон Котяков. Об этом пишет РИА Новости

По словам министра, сейчас совместно с МВД РФ ведется работа по нескольким вопросам в этой сфере.

"Обсуждаем изменение принципов в части миграционной политики, контроль за рынком труда в конкретном субъекте. Мы этому уделим достаточное внимание и, думаю, в ближайшее время сформируем наши предложения", — отметил Котяков.

Ранее сообщалось, что в России могут организовать специализированные трудовые биржи для мигрантов и временное альтернативное трудоустройство для них же.