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  • 3 июнь 2020 11:51
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Некоторым регионам России остро не хватает мигрантов — глава Минтруда

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал о ситуации с мигрантами в Российской Федерации.

 

Некоторым регионам России остро не хватает мигрантов — глава Минтруда

 

Министерство труда и социальной защиты России работает над изменением принципов миграционной политики, заявил глава ведомства Антон Котяков. Об этом пишет РИА Новости.

"Ситуация по миграционной политике достаточно разная во всех субъектах РФ. На сегодняшний день в части регионов мы видим острую нехватку миграционных притоков для реализации тех задач, которые сейчас существуют в субъектах. Миграционная политика — один из вопросов, который сейчас стоит на повестке правительства", — сказал Котяков в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

 

 

По словам министра, сейчас совместно с МВД РФ ведется работа по нескольким вопросам в этой сфере.

 

"Обсуждаем изменение принципов в части миграционной политики, контроль за рынком труда в конкретном субъекте. Мы этому уделим достаточное внимание и, думаю, в ближайшее время сформируем наши предложения", — отметил Котяков.

 

Ранее сообщалось, что в России могут организовать специализированные трудовые биржи для мигрантов и временное альтернативное трудоустройство для них же.


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