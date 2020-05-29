Муж звезды фильма "Москва слезам не верит" умер от коронавируса

Кинорежиссер Самвел Гаспаров умер на 82-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке редактор Георгий Сааков.
Супруга режиссера — актриса Наталья Вавилова, сыгравшая в фильме "Москва слезам не верит" Александру, — также заразилась коронавирусом, о ее состоянии почти нет сведений, пишет StarHit.
Гаспаров родился 7 июня 1938 года в Тбилиси. До начала карьеры в кино работал дальнобойщиком и писал рассказы.
В 1970 году окончил ВГИК, а с 1974 года начал снимать свои фильмы. Среди его работ — "Ненависть", "Координаты смерти", "Капкан для киллера" и другие. В 1993 году он организовал концерт Майкла Джексона в "Лужниках".