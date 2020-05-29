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  • 29 май 2020 10:18
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В США объявили «войну» биткоину

В США объявили «войну» биткоинуАмериканский инвестиционный банк Goldman Sachs заявил, что криптовалюты, в том числе и биткоин, не являются полноценными активами, пишет CNBC. Инвесторы в США и по всему миру восприняли это как объявление «войны» популярному инструменту.

 

Главный аргумент, который приводит Goldman Sachs в свежей презентации, гласит, что биткоин не обеспечивает стабильного денежного потока, в отличие от акций, облигаций и других классических инвестиционных инструментов.

 

По мнению аналитиков банка, главными качествами криптовалют, за которые их покупатели готовы платить, являются их децентрализованность и безопасность платежей. Однако этого недостаточно для того, чтобы принимать взвешенные инвестиционные решения, указывают авторы презентации.

 

Также они указывают на привлекательность криптовалют для хедж-фондов из-за их повышенной волатильности (колебания котировок), однако это тоже не должно выглядеть преимуществом для сознательного инвестора.

 

Крупнейшие инвесторы, в том числе институциональные (банки и фонды), которых издание называет криптоевангелистами, уже раскритиковали позицию Goldman Sachs. Одни из самых известных инвесторов в криптовалюты, братья Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы в ответном обращении к банку написали: «Привет, Goldman Sachs, 2014-й (год расцвета криптовалют) позвонил и попросил рассказать о них». Также они отметили, что приняли заявление банка за фальшивку, призванную сбить некоторых биржевых игроков с выбранного ими курса.


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