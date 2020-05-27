Немой инвалид-колясочник попытался ограбить ювелирный магазин

В Бразилии немой инвалид-колясочник попытался ограбить с игрушечным пистолетом ювелирный магазин. Об этом сообщает местное издание JornalNH.

Инцидент произошел в муниципалитете Канела, расположенном в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге страны.

Больной церебральным параличом 19-летний налетчик преступник попытался совершить ограбление, держа игрушечный пистолет ногами. Он также передал продавцу записку с требованиями отдать ему все деньги.

Происходящее заметил случайный прохожий, он вызвал полицию, которая быстро задержала грабителя.

Юношу допросили и передали родителям. Придется ли ему отвечать перед законом за свой поступок, пока что неизвестно.

Ранее стало известно, что мужчина в инвалидном кресле совершил вооруженное ограбление магазина в Мексике.

После получения денег грабитель попытался скрыться в том же инвалидном кресле, однако был перехвачен полицией недалеко от места совершения преступления. Как сообщают власти, у задержанного уже было уголовное прошлое.