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  • 27 май 2020 10:19
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Немой инвалид-колясочник попытался ограбить ювелирный магазин

В Бразилии немой инвалид-колясочник попытался ограбить с игрушечным пистолетом ювелирный магазин. Об этом сообщает местное издание JornalNH.

 

Немой инвалид-колясочник попытался ограбить ювелирный магазин

 

Инцидент произошел в муниципалитете Канела, расположенном в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге страны.

 

Больной церебральным параличом 19-летний налетчик преступник попытался совершить ограбление, держа игрушечный пистолет ногами. Он также передал продавцу записку с требованиями отдать ему все деньги.

 

Происходящее заметил случайный прохожий, он вызвал полицию, которая быстро задержала грабителя.

 

Юношу допросили и передали родителям. Придется ли ему отвечать перед законом за свой поступок, пока что неизвестно.

 

Ранее стало известно, что мужчина в инвалидном кресле совершил вооруженное ограбление магазина в Мексике.

 

После получения денег грабитель попытался скрыться в том же инвалидном кресле, однако был перехвачен полицией недалеко от места совершения преступления. Как сообщают власти, у задержанного уже было уголовное прошлое.


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