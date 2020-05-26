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  • 26 май 2020 9:20
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Сотрудники ДПС спасли женщину с маленьким ребенком из горящего здания

Выбраться из квартиры во время пожара пятилетней девочке и ее матери помогли сотрудники ДПС в городе Комсомольске Ивановской области.Об этом сообщает Риа Новости

 

Сотрудники ДПС спасли женщину с маленьким ребенком из горящего здания

 

Дым над жилым домом лейтенанты полиции Павел Бизяев и Сергей Ковригин заметили во время патрулирования. Второй этаж был охвачен пламенем. На третьем этаже женщина с ребенком просила о помощи. Прямо под ними горел огонь, и выйти из квартиры жильцы не могли.

 

Полицейские приставили к стене дома лестницу, по ней Сергей Ковригин поднялся к окну третьего этажа и, взяв пятилетнюю девочку на руки, осторожно спустился вниз. Павел Бизяев помог выбраться из квартиры матери ребенка.

 

 

"Благодаря грамотным, своевременным и самоотверженным действиям сотрудников Госавтоинспекции спасенные не пострадали", — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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