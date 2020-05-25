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  • 26 май 2020 9:11
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Количество погибших при урагане в Екатеринбурге увеличилось до трех

Три человека погибли из-за урагана, обрушившегося в понедельник, 25 мая, на Свердловскую область России. 

 

Количество погибших при урагане в Екатеринбурге увеличилось до трех

 

Ветер валил деревья, дорожные знаки, срывал кровлю с крыш, обрушал балконы. Его порывы достигали 28 м/с. Были повреждены несколько конструкций. Следователи СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга работают на месте происшествия на производственной базе в переулке Низовом, где из-за сильного ветра упал кран, придавив работника. Он погиб.

 

Кроме того, в городе Арамиль с двухэтажного здания по улице 1 мая порывом ветра сорвало крышу, часть которой упала на находившегося во дворе мужчину, который также погиб. Еще один человек умер на улице Самолетной. Его ударило железной дверью, которую сорвал ураган.

 

Сообщается, что из-за урагана в Свердловской области без света остались более 100 тысяч человек.

 

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