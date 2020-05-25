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  • 25 май 2020 10:51
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Заплатит ли штраф президент?

Президента Австрии Александра Ван дер Беллена с супругой заметили после полуночи в ресторане в Вене, который должен был закрыться в 23.00, согласно ограничениям в связи с пандемией коронавируса.

 

Заплатит ли штраф президент?

 

Об этом пишет местное издание Kronen Zeitung со ссылкой на правоохранителей, рассказывает Радио Sputnik.

 

Как отмечается в отчете полиции, патруль заметил пару, сидевшую на открытой террасе ресторана Sole около 00.20 по местному времени.

 

Как пояснил сам президент альпийской республики, он впервые после введения режима самоизоляции вышел из дома, чтобы поужинать в ресторане с супругой и двумя друзьями. Они засиделись и забыли о времени. "Это была ошибка", – признал Ван дер Беллен.

 

Директор ресторана Аки Нуредини объяснил, что еда и напитки были поданы до 23.00, после чего ресторан закрылся, а президент и сопровождающие его лица остались на террасе по своему усмотрению, зная правила заведения.

 

Теперь магистрат Вены должен решить, должен ли владелец ресторана уплачивать штраф в 30 евро. Президенту и его супруге санкции не грозят.

 

С 15 мая в Австрии открылись заведения общественного питания, но работать они могут только при соблюдении ряда ограничений. Так, они вправе работать с 6 утра до 11 вечера, столики следует бронировать заранее, между посетителями должна соблюдаться социальная дистанция, а персонал обязан носить медицинские маски.


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