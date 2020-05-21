Латинская Америка становится новым эпицентром пандемии коронавируса

В Латинской Америке стремительно растет количество зараженных коронавирусом. Региональные здравоохранительные организации бьют тревогу. Регион рискует стать новым глобальным центром эпидемии коронавируса.

Из всех стран Латинской Америки самая тяжелая ситуация в Бразилии. Другие латиноамериканские страны, такие как Мексика, Чили и Перу, тоже с трудом сдерживают крупные очаги вируса, пишет ВВС.

Первый случай заражения коронавирусом в регионе был подтвержден 26 февраля в Бразилии. Исследователи отмечали, что там, как и еще в нескольких странах, случаи коронавируса наблюдались еще в январе прошлого года. С тех пор вирус распространился почти по всем странам Южной Америки. В Бразилии, Перу и Мексике по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с начала эпидемии заразилось более полумиллиона человек. Умерших - более 30 тысяч.

Это намного меньше, чем, например, в США. Но в Латинской Америке не так распространено тестирование, и реальное количество зараженных может быть больше. Некоторые эксперты считают, что количество связанных с Covid-19 смертей в статистике этих стран занижено из-за того, что вирус часто остается незамеченным.

Перу - на 12-м месте в мире по количеству заражений, там подтверждено более 111 тыс. случаев. Это больше, чем в Китае. Власти Чили каждый день сообщают о нескольких тысячах новых случаев заражения. Погибших с начала пандемии там около 500.

В Эквадоре самый высокий в регионе процент смертельных исходов, от коронавируса там умирает 17 из каждых ста тысяч заразившихся. Количество новых случаев в сутки в Эквадоре падает, но в других странах такой тенденции нет.

В отличие от США и большинства стран Европы, в странах Латинской Америки ежедневное количество заражений и смертей растет.

Если взять статистику смертности за сутки в Бразилии, Мексике и Перу и сравнить ее с наиболее пострадавшими европейскими странами - Британией, Италией и Францией, то можно заметить, что в Латинской Америке этот показатель идет вверх, а в других странах - на убыль.

Количество умерших от Covid-19 в Бразилии, Мексике и Перу увеличивается вдвое практически каждые две недели, тогда как в Британии этот показатель составляет два месяца, во Франции - четыре месяца, а в Италии - пять месяцев. В США количество умерших увеличивается вдвое примерно каждые два месяца.

По словам экспертов, пик эпидемии в некоторых странах Латинской Америки случится через несколько недель.

В столице Перу Лиме в палатах интенсивной терапии занято примерно 80% коек. В столице Чили Сантьяго - примерно 90%. По мере роста показателя количества инфицированных за сутки многие опасаются, что системы здравоохранения там могут не справиться, что, например, уже случилось в Эквадоре.

Глава правительственной комиссии по борьбе с Covid-19 в Перу Пилар Массетти сказала: «Мы плохо готовы. Это война».