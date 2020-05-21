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  • 23 май 2020 10:58
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Латинская Америка становится новым эпицентром пандемии коронавируса

Латинская Америка становится новым эпицентром пандемии коронавирусаВ Латинской Америке стремительно растет количество зараженных коронавирусом. Региональные здравоохранительные организации бьют тревогу. Регион рискует стать новым глобальным центром эпидемии коронавируса.

 

Из всех стран Латинской Америки самая тяжелая ситуация в Бразилии. Другие латиноамериканские страны, такие как Мексика, Чили и Перу, тоже с трудом сдерживают крупные очаги вируса, пишет ВВС.

 

Первый случай заражения коронавирусом в регионе был подтвержден 26 февраля в Бразилии. Исследователи отмечали, что там, как и еще в нескольких странах, случаи коронавируса наблюдались еще в январе прошлого года. С тех пор вирус распространился почти по всем странам Южной Америки. В Бразилии, Перу и Мексике по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с начала эпидемии заразилось более полумиллиона человек. Умерших - более 30 тысяч.

 

Это намного меньше, чем, например, в США. Но в Латинской Америке не так распространено тестирование, и реальное количество зараженных может быть больше. Некоторые эксперты считают, что количество связанных с Covid-19 смертей в статистике этих стран занижено из-за того, что вирус часто остается незамеченным.

 

Перу - на 12-м месте в мире по количеству заражений, там подтверждено более 111 тыс. случаев. Это больше, чем в Китае. Власти Чили каждый день сообщают о нескольких тысячах новых случаев заражения. Погибших с начала пандемии там около 500.

 

В Эквадоре самый высокий в регионе процент смертельных исходов, от коронавируса там умирает 17 из каждых ста тысяч заразившихся. Количество новых случаев в сутки в Эквадоре падает, но в других странах такой тенденции нет.

 

В отличие от США и большинства стран Европы, в странах Латинской Америки ежедневное количество заражений и смертей растет.

 

Если взять статистику смертности за сутки в Бразилии, Мексике и Перу и сравнить ее с наиболее пострадавшими европейскими странами - Британией, Италией и Францией, то можно заметить, что в Латинской Америке этот показатель идет вверх, а в других странах - на убыль.

 

Количество умерших от Covid-19 в Бразилии, Мексике и Перу увеличивается вдвое практически каждые две недели, тогда как в Британии этот показатель составляет два месяца, во Франции - четыре месяца, а в Италии - пять месяцев. В США количество умерших увеличивается вдвое примерно каждые два месяца.

 

По словам экспертов, пик эпидемии в некоторых странах Латинской Америки случится через несколько недель.

 

В столице Перу Лиме в палатах интенсивной терапии занято примерно 80% коек. В столице Чили Сантьяго - примерно 90%. По мере роста показателя количества инфицированных за сутки многие опасаются, что системы здравоохранения там могут не справиться, что, например, уже случилось в Эквадоре.

 

Глава правительственной комиссии по борьбе с Covid-19 в Перу Пилар Массетти сказала: «Мы плохо готовы. Это война».


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