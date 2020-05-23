Чудо: в крушении Airbus 320 в Пакистане выжили двое человек

В крушении пассажирского Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines удалось выжить двум пассажирам. Об этом в микроблоге заявил пресс-секретарь администрации провинции Синд Муртаза Вахаб.

«Пока могу подтвердить, что два пассажира на борту самолета чудом выжили в катастрофе. Их зовут Зафар Масуд и Мохд Зубаир. Оба – в стабильном состоянии. Продолжайте молиться за других», – написал Вахаб.

По словам Мохда Зубаира, полет проходил в штатном режиме, пока командир не объявил о посадке. Пассажиры ощутили несколько толчков, после чего самолет стал набирать высоту. Около 15 минут лайнер находился в воздухе, снова последовало сообщение о посадке, а через 2-3 минуты – крушение.

«В следующее мгновенье последовал сильный удар, и я потерял сознание, – рассказал Зубаир местному телеканалу Geo News. – Когда я пришел в сознание, я ничего не видел. Я слышал крики со всех сторон. Дети и взрослые – все кричали. Все, что я мог видеть – это огонь. Я не видел людей – только слышал их крики. Я расстегнул ремень безопасности и увидел свет – я пошел на свет. Мне пришлось спрыгнуть вниз примерно на 10 футов (около 3 м), чтобы оказаться в безопасности».

Зубаир добавил, что никто из пассажиров не заметил никаких проблем с самолетом. Лайнер управлялся и шел на посадку мягко.

Для расследования авиакатастрофы правительство Пакистана создало специальную комиссию под руководством коммодора пакистанской авиации Усмана Гани. В составе комиссии будут работать четыре человека. Первый доклад министерство авиации страны ожидает «немедленно». В течение месяца – подробный отчет о причинах и обстоятельствах случившегося, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Крушение пассажирского лайнера, выполнявшего внутренний рейс между городами Лахор и Карачи, произошло днем 22 мая. Самолет рухнул на дома густонаселенного района Карачи при заходе на посадку в аэропорту «Джинна».

В салоне лайнера находились 91 пассажир и восемь членов экипажа. По последним данным, погибли 97 человек. Идентифицированы 19 тел. Двое выживших госпитализированы.