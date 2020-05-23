Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии, сообщают российские СМИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в одной из московских больниц.

У него обширное поражение лёгких, связанное с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По утверждению источников канала, Кадыров мог заразиться коронавирусом ещё 2-3 недели назад, когда навещал заболевшего главу Урус-Мартановского района. В палату Валида Абдурешидова он вошёл в халате и маске. Однако костюм был не полностью герметичен, в частности не защищал окладистую бороду главы Чечни. Более того, во время встречи Кадыров обнял подчинённого.

Утверждается, что через неделю после этого визита чеченский лидер почувствовал первые признаки недомогания. Однако, несмотря на контакты с заражёнными, списывал это на ОРВИ. Пока состояние не стало стремительно ухудшаться.

Сейчас, по заявлениям источников, у Кадырова диагностировано обширное поражение лёгких. За здоровье и жизнь главы Чечни борются лучшие московские врачи.

Пока нет официального подтверждения данной информации. Сведения о болезни Кадырова в пресс-службе главы республики российским СМИ не подтвердили, но и не опровергли.

Коронавирусной инфекцией в России ранее переболели ряд высокопоставленных чиновников и политиков, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, несколько федеральных министров, губернаторов и депутатов Госдумы, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который продолжает лечиться.