В Пакистане пассажирский самолет упал на жилой квартал - видео

Самолет Международных авиалиний Пакистана Airbus A320 разбился при заходе на посадку в городе Карачи. Об этом пишет Mirror.

Самолет выполнял внутренний рейс PK8303 из Лахора. Он упал на жилой квартал, ряд домов был разрушен.

Управление гражданской авиации сообщило, что на борту находились 99 пассажиров и восемь членов экипажа. Сейчас проводится крупная спасательная операция. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

На роликах, опубликованных с места катастрофы в соцсетях, видно что из-за домов подымаются клубы густого черного дыма. Данных о том, был ли взрыв при контакте с землей и есть ли его угроза, пока нет.







