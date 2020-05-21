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  • 21 май 2020 20:30
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Дания собралась строить гигантские искусственные острова

Дания собралась строить гигантские искусственные островаДания собралась построить два гигантских искусственных острова и разместить на них ветровые электростанции в рамках своей программы по борьбе с изменениями климата. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на климатический план королевства.

 

Острова построят в Северном и Балтийском морях. По словам министра по вопросам климата, энергетики и строительства Дании Дана Йоргенсена, стоимость проекта в миллиардах датских крон будет трехзначной. Сейчас 100 миллиардов крон соответствуют 14,7 миллиарда долларов. По задумке датских властей, проект будет финансироваться за счет средств частных инвесторов. Если государству и придется вложиться в строительство энергетических островов, то его доля будет минимальной, пишет Reuters.

 

По данным министерства климата королевства, острова будут генерировать энергию по два гигаватта каждый. Это больше, чем совокупное потребление электричества всеми датскими домохозяйствами в настоящее время. В правительстве страны заявили, что излишек энергии можно будет экспортировать в другие европейские страны.

 

Дания ставит перед собой амбициозные климатические цели: к 2030 году сократить количество выбросов углекислого газа на 70 процентов по сравнению с уровнем 1990 года. Копенгаген инвестирует значительные средства в развитие зеленых технологий для модернизации промышленного сектора. Особое внимание также уделяется сортировке и переработке мусора. Не только Дания уделяет значительное внимание климатической повестке. Ранее сообщалось, что шведские инженеры представили ветрогенераторы из дерева, которые позволяют снизить выбросы парниковых газов в атмосферу.


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