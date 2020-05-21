В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что за первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая.

«Везде, где прошла первая волна, предупреждаем, что возможна вторая. Важно, чтобы население поняло, что опасность не прошла, риск не прошёл», - сообщила Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Она предостерегла страны от необдуманного смягчения карантина. По её словам, снимать введенные из-за пандемии ограничения рано, а их ослабление угрожает ростом смертности.