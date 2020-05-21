» » » В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
﻿
  • 21 май 2020 14:37
  • 59

В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса

В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавирусаПредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что за первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая.

 

«Везде, где прошла первая волна, предупреждаем, что возможна вторая. Важно, чтобы население поняло, что опасность не прошла, риск не прошёл», - сообщила Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

 

Она предостерегла страны от необдуманного смягчения карантина. По её словам, снимать введенные из-за пандемии ограничения рано, а их ослабление угрожает ростом смертности.


Похожие статьи:
﻿
США создадут альтернативу ВОЗ

США создадут альтернативу ВОЗ

Международные Новости
﻿
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

Международные Новости
﻿
В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса

В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса

Международные Новости
﻿
ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Международные Новости / ТОП
﻿
Предсказана смерть миллионов человек от неизвестной инфекции

Предсказана смерть миллионов человек от неизвестной инфекции

Международные Новости / Наука
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика