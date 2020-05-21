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  • 21 май 2020 11:48
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В США из-за прорыва дамб и наводнения эвакуирован персонал химзавода

После прорыва двух дамб на реке Титтабаваси в штате Мичиган компания Dow Chemical остановила свое предприятие и эвакуировала персонал.

 

В США из-за прорыва дамб и наводнения эвакуирован персонал химзавода

 

На объекте остались только подразделения, следящие за опасными веществами. Создан оперативный штаб, который реализует план подготовки к наводнению. Все рельсовые тележки с цистернами зафиксированы и защищены.

 

Воды разлившейся реки попали в пруды-накопители. "ЧП чревато подтоплением резервуаров для хранения химических веществ и их попаданием в почву в населенных районах, расположенных ниже по течению Титтабаваси", - прокомментировал происходящее профессор Аллен Бертон.

 

Отмечается, что компания Dow Chemical ранее производила на предприятии сверхтоксичный гербицид Agent Orange и горчичный газ (иприт), а сейчас выпускает краски.

 

Ранее сообщалось об эвакуации 10 тысяч человек в американском штате Мичиган. Наводнение произошло из-за проливных дождей. Конструкции дамб просто не выдержали напора воды. В итоге стихия накрыла несколько населенных пунктов – дома, дороги, машины и поля. В регионе объявлено чрезвычайное положение. Продолжается массовая эвакуация. Отметим, что в штате открыты три временных убежища. Однако из-за вспышки COVID-19 есть риск массового заражения.

 

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