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  • 21 май 2020 10:16
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Семья из США нашла на дороге сумку с миллионом долларов

Семья из США нашла на дороге сумку с миллионом долларовЖительница округа Кэролайн, штат Вирджиния, Эмили Шанц ехала на машине с семьей, когда на обочине дороги за городом увидела большую необычную сумку. Женщина подумала, что это мешок с мусором и предложила остановиться и выбросить его в положенном месте. И это было верным решением.

 

Внутри семья обнаружила пластиковые пакеты с надписью «кассовое хранилище» и логотипом почтовой службы. Более того, в нескольких шагах от сумки они нашли еще одну — точно такую же, так же с пластиковыми пакетами.

 

Недолго думая, Шанц позвонила в полицию округа и рассказала о таинственной находке. Прибывшие на место стражи правопорядка установили, что сумки были наполнены деньгами — всего около одного миллиона долларов. Судя по всему, их потеряли сотрудники почты, перевозившие наличность. Однако что случилось на самом деле — полицейским еще предстоит выяснить, сообщает WTVR.

 

В интервью журналистам женщина сказала: "Это было единственным правильным решением: мы не могли взять себе то, что нам не принадлежит".


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