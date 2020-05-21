Facebook запускает сервис «Магазины»

В будущем компания планирует добавить инструмент в мессенджер, WhatsApp и личные сообщения Instagram.

Facebook представила сервис Shops для создания интернет-магазинов, чтобы поддержать малый бизнес в период пандемии. Сервис бесплатный и простой, утверждают в компании. На это обратили внимание в vc.ru.

В Facebook и Instagram владелец бизнеса может выбрать товары, которые хотел бы прорекламировать, и оформление, например, обложку и цвета бренда. Функция доступна для любой компании, независимо от её масштаба и бюджета.

Компании могут найти Facebook Shops на странице Facebook для бизнеса или в профиле в Instagram, а также открыть инструмент в «Историях» или рекламе. Оттуда пользователи смогут перейти в каталог товаров, сохранить то, что им интересно, и сделать заказ на внешнем сайте или прямо в приложении, если доставка оформляется в США.

Покупатели могут связаться с компанией в Messenger, WhatsApp или личных сообщениях в Instagram.

Сервис Shops станет доступен всем пользователям в ближайшие месяцы, уточнила компания. В будущем они смогут просматривать товары и совершать покупки, не выходя из чатов этих мессенджеров.

Главная цель обновления — сделать покупки удобными. Facebook хочет помочь любой компании начать онлайн-продажи там, где покупатель может связаться с продавцом, задать вопросы и отследить доставку.