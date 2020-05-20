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  • 20 май 2020 10:23
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Президент Палестины объявил о выходе из всех соглашений с Израилем и США

Президент Палестины объявил о выходе из всех соглашений с Израилем и СШАПалестина приняла решение расторгнуть все договоренности с Израилем и США из-за намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли, заявил глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

 

«Организация освобождения Палестины и палестинское государство с сегодняшнего дня снимает с себя все обязательства по всем соглашениям с правительствами США и Израиля, включая те, что связаны с безопасностью», – приводит его слова РИА Новости.

 

Палестинский лидер также призвал Израиль нести всю ответственность перед международным сообществом как «оккупационная сила на оккупированной территории Палестины».

 

Аббас отметил, что Палестину пора включить в состав международных организаций и институтов.

 

«Мы вновь заявляем о своей приверженности международному праву, арабским, исламским и региональным договоренностям, частью которых являемся. Мы также вновь заявляем о своей приверженности борьбе с международным терроризмом в любом его проявлении», – добавил он.

 

Согласно заявлению Аббаса, Палестина готова вернуться к переговорам по палестино-израильскому конфликту при посредничестве третьей стороны.

 

«Переговоры могут пройти при международном участии путем мирной международной конференции согласно международному праву», – отметил Аббас.


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