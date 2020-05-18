Кроссовки Майкла Джордана продали за 560 тысяч долларов

Игровые кроссовки шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана были проданы на аукционе Sotheby’s за 560 тысяч долларов.

Согласно оценкам аукционного дома, предполагалось, что лот будет выкуплен за 100–150 тысяч долларов. По итогам торгов организаторы мероприятия выручили за пару обуви легендарного спортсмена 560 тысяч, что стало рекордом для кроссовок на аукционах Sotheby’s, передает Bloomberg. Отмечается, что до этого самый дорогой лот со спортивной обувью ушел с молотка в 2019 году за 437,5 тысяч.

Модель «Air Jordan 1» в красно-бело-черной цветовой гамме была разработана для игрока «Чикаго Буллз» Джордана в 1985 году и стала первой именной парой обуви спортсмена. Данные кроссовки Джордан надевал в своем дебютном сезоне НБА-1984/85. Их последним владельцем был коллекционер и основатель музея кроссовок Shoezeum Джордан Геллер.

Майкл Джордан — шестикратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион. За свои прыжки и способность надолго «зависать» в воздухе Джордан получил неофициальное прозвище «Его воздушество».