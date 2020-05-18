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  • 18 май 2020 10:54
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В Афганистане подписано соглашение о разделе власти

В Афганистане подписано соглашение о разделе властиПрезидент Афганистана Ашраф Гани и бывший премьер-министр Абдулла Абдулла в воскресенье подписали политическое соглашение о разделе власти, сообщило РИА Новости.

 

Абдулла Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению, члены его команды будут включены в кабинет министров.

 

Переизбранный президент Ашраф Гани 9 марта принял присягу и официально вступил в должность. Не признавший своего поражения на выборах премьер Абдулла Абдулла в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства. Через два дня Ашраф Гани упразднил должность главы исполнительной власти, которую занимал Абдулла Абдулла.


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