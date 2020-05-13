» » » Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 мая
﻿
  • 13 май 2020 10:45
  • 44

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 мая

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 маяОбщее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 13 мая превысило 4,26 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

 

По информации проекта Хопкинса, в мире заражены 4 261 955 человек. Прирост заразившихся за сутки составил 84,5 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 292 тысячи пациентов, более 1,49 миллиона человек выздоровели.

 

Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 страны — США (1,3 миллиона человек) и Россия (232,2 тысячи). Испания закрепилась на третьей строчке рейтинга по числу инфицированных (228 тысяч). На четвертом месте находится Великобритания (227,7 тысячи), на пятом — Италия (221,2 тысячи).

 

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 82 376 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.


Похожие статьи:
﻿
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 11 мая

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 11 мая

Международные Новости
﻿
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 10 мая

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 10 мая

Международные Новости
﻿
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 8 мая

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 8 мая

Международные Новости
﻿
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 7 мая

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 7 мая

Международные Новости
﻿
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 5 мая

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 5 мая

Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика