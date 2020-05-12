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  • 12 май 2020 20:40
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Россия вышла на второе место по числу больных коронавирусом

Россия вышла на второе место по числу больных коронавирусомКоронавирус в России продолжает набирать обороты - страна вышла на второе место по числу зараженных в мире. По состоянию на 12 мая в России зафиксировано 232 243 случая инфицирования коронавирусом, сообщил 12 мая в Telegram оперативный штаб министерства здравоохранения РФ.

 

За последние сутки коронавирус выявили еще у 10 899 россиян.

 

С начала вспышки эпидемии в РФ зафиксировали 2116 летальных случаев от коронавируса, в том числе 107 – за последних 24 часа. Максимальное число смертей от коронавирусной инфекции в стране – 108 – было зарегистрировано 29 апреля. Выздоровели 43 512 человек (+3711 за сутки).

 

По данным минздрава РФ, больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в Москве и Московской области – 121 301 и 22 700 соответственно.

 

С начала вспышки эпидемии в стране провели более 5,8 млн тестов на коронавирус.


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