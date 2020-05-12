Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Коронавирусная инфекция выявлена у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и его супруги Татьяны Навки. В настоящее время представитель Кремля с женой находятся в больнице.

«Да, я заболел, — сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус. — Лечусь».

Песков сообщил, что не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца. «Больше месяца [назад]", — ответил представитель Кремля на вопрос, когда он последний раз лично контактировал с президентом. Напомним. сам Путин перешел на удаленный режим работы еще в конце марта.

Фигуристка, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка также подтвердила, что она, как и ее муж, заболела COVID-19. Спортсменка добавила, что они с Песковым находятся в больнице, под контролем врачей.

Татьяна Навка: "Это правда. Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня все нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда".

«Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся», — сообщила Навка.

При этом дочь пресс-секретаря российского лидера — Лиза Пескова — заявила, что последний раз виделась с отцом около 10 дней назад и в настоящее время живет отдельно.

«Соблюдая все меры предосторожности. Исключительно на улице. Я полностью здорова. Я, естественно, очень волнуюсь [за отца]», — добавила дочь пресс-секретаря президента.

В то же время, комментировать самочувствие отца она не стала, но добавила, что созванивается с ним по несколько раз в день.