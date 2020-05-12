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  • 12 май 2020 10:51
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При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек

Пять человек погибли при пожаре в больнице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, проводится эвакуация пациентов и персонала, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

 

При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек


Ранее в региональном МЧС сообщили, что пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных с коронавирусом.

 

"В результате пожара в больнице в Северном проезде, по предварительным данным, погибли пять человек", — сказал собеседник агентства.

 

Возгорание удалось локализовать на площади десять квадратных метров. Из больницы эвакуировали 150 человек. Причиной могла стать неисправность электрооборудования.

В конце апреля городской комитет по здравоохранению сообщал, что медицинские учреждения Санкт-Петербурга, в которые вошла больница Святого Георгия, развернули 5483 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

 

В субботу, 9 мая, пожар произошел в больнице №50 в Москве, где также лечили пациентов с COVID-19. В результате одна пациентка погибла, идет расследование.


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