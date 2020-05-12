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  • 12 май 2020 10:34
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Всемирный день медицинских сестер

Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры (International Nurses Day). Другими словами, сегодня есть повод еще раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий.

 

Всемирный день медицинских сестер

 

Медицинские сестры - это специалисты, получившие начальное медицинское образование и выполняющие предписания врача или фельдшера по уходу за больными, это обязательные помощники докторов, ведь именно они на протяжение всего срока лечения непосредственно работают с пациентом.

 

В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом.

 

Всемирный день медицинских сестер

 

Инициатором выступил хирург Николай Пирогов во время Севастопольской обороны 1854 года. Осаждённый город был переполнен ранеными, и хирург понял, что одним врачам с этим не справиться.

 

Он и создал профессию медсестры, в то время ими были девицы из высшего общества. Они добровольно шли на службу по уходу за больными, работали лишь за еду, одежду и жильё.


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