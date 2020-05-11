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  • 11 май 2020 11:09
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Жители Мактаарала в Казахстане начали получать сертификаты на $1000 от Алишера Усманова

Пострадавшие от подтопления жители Мактааральского района Туркестанской области получили первые сертификаты на денежные средства, выделенные из фонда предпринимателя Алишера Усманова, передает Otyrar.kz.    

 

Жители Мактаарала в Казахстане начали получать сертификаты на $1000 от Алишера Усманова

 

Ранее российский предприниматель Алишер Усманов перечислил на счет корпоративного фонда социального развития "Туркестан" 5 млн 202 тыс. долларов для эвакуированных из-за наводнения в Мактааральском районе граждан. 2,3 млрд тенге будет распределено среди 30 420 человек – по 422 тыс. тенге (1000 долларов США) на каждую эвакуированную семью.

Эти средства будут перечислены на 5202 лицевых счета глав пострадавших семей. В настоящее время ведется прием документов. После полного сбора документов каждая семья получит полагающиеся им деньги.

Напомним, после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. По информации акимата Туркестанской области, 2 мая в 04:30 часов на границе Мактааральского района произошел разлив воды из коллектора, из-за чего были подтоплены некоторые населенные пункты. В районе объявлена чрезвычайная ситуация. Об этом сообщает Даракчи.уз


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