Жители Мактаарала в Казахстане начали получать сертификаты на $1000 от Алишера Усманова

Пострадавшие от подтопления жители Мактааральского района Туркестанской области получили первые сертификаты на денежные средства, выделенные из фонда предпринимателя Алишера Усманова, передает Otyrar.kz.

Ранее российский предприниматель Алишер Усманов перечислил на счет корпоративного фонда социального развития "Туркестан" 5 млн 202 тыс. долларов для эвакуированных из-за наводнения в Мактааральском районе граждан. 2,3 млрд тенге будет распределено среди 30 420 человек – по 422 тыс. тенге (1000 долларов США) на каждую эвакуированную семью.



Эти средства будут перечислены на 5202 лицевых счета глав пострадавших семей. В настоящее время ведется прием документов. После полного сбора документов каждая семья получит полагающиеся им деньги.



Напомним, после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. По информации акимата Туркестанской области, 2 мая в 04:30 часов на границе Мактааральского района произошел разлив воды из коллектора, из-за чего были подтоплены некоторые населенные пункты. В районе объявлена чрезвычайная ситуация. Об этом сообщает Даракчи.уз