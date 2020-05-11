Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 11 мая

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 11 мая превысило 4,1 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта Хопкинса, в мире заражены 4 102 849 человек. Прирост заразившихся за сутки составил 78,1 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 282 719 пациентов, более 1,41 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшими от SARS-CoV-2 остаются США (1,3 миллиона человек) и Испания (224,3 тысячи). Великобритания закрепилась на третьей строчке рейтинга по числу инфицированных (220,4 тысячи), обогнав Италию (219 тысяч). Россия находится на пятом месте (209 688).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 79 528 человека. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.