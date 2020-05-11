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  • 11 май 2020 9:13
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Иранские военные по ошибке обстреляли свой же корабль и убили весь его экипаж

Иранские военные по ошибке обстреляли свой же корабль и убили весь его экипажЭсминец военно-морских сил Ирана во время учений по ошибке обстрелял другой военный корабль. Об этом говорится в сообщении агентства AAA в Twitter.

 

По предварительной информации, в результате ЧП погиб весь экипаж из 40 человек. Инцидент произошел в Оманском заливе.

 

Журналист Тагвей Бабак, в свою очередь, сообщает, что эсминец запустил противокорабельную ракету в военно-транспортное судно Konarak. После этого пострадавший корабль затонул. На его борту было 30 человек.

 

22 апреля президент США Дональд Трамп приказал кораблям ВМС США уничтожать суда Ирана в случае конфликта. «Я проинструктировал Военно-морские силы США стрелять на уничтожение по любым иранским вооруженным судам, если они будут преследовать наши суда на воде», — написал он.

 

После этого командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами пригрозил, что Иран будет обстреливать корабли США, представляющие угрозу его безопасности.


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