Иранские военные по ошибке обстреляли свой же корабль и убили весь его экипаж

Эсминец военно-морских сил Ирана во время учений по ошибке обстрелял другой военный корабль. Об этом говорится в сообщении агентства AAA в Twitter.

По предварительной информации, в результате ЧП погиб весь экипаж из 40 человек. Инцидент произошел в Оманском заливе.

Журналист Тагвей Бабак, в свою очередь, сообщает, что эсминец запустил противокорабельную ракету в военно-транспортное судно Konarak. После этого пострадавший корабль затонул. На его борту было 30 человек.

22 апреля президент США Дональд Трамп приказал кораблям ВМС США уничтожать суда Ирана в случае конфликта. «Я проинструктировал Военно-морские силы США стрелять на уничтожение по любым иранским вооруженным судам, если они будут преследовать наши суда на воде», — написал он.

После этого командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами пригрозил, что Иран будет обстреливать корабли США, представляющие угрозу его безопасности.