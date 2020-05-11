Власти Сеула закрыли клубы и бары после повторной вспышки коронавирусной инфекции

Власти Сеула закрыли на неопределенный срок все ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения из-за локальной вспышки коронавирусной инфекции в городском районе Итхэвон, сообщает агентство Yonhap.

«Такие учреждения должны немедленно приостановить работу, они будут подвергнуты строгому наказанию, если нарушат [приказ]», − сказал мэр Сеула Пак Вон Сун.

Ограничения приняли после того, как в южнокорейской столице обнаружили у 18 случаев коронавируса, 17 из которых имели локальное происхождение.

Вспышка могла произойти из-за 29-летнего мужчины, который посетил несколько клубов и баров в Итхэвоне в начале мая. С ним могли контактировать около 1,5 тыс. человек.

Власти призвали всех, кто посещал клубы и бары в Итхэвоне с 29 апреля, сдать тест на COVID-19 и не выходить из дома.

В Южной Корее не вводился полный карантин. С конца апреля в стране начали постепенно снимать ограничения и возвращаться к повседневной жизни. Работу возобновили большинство организаций, бары, ночные клубы и другие развлекательные заведения, дети начали ходить в школу. Это произошло после того, как за сутки по всей стране начали выявлять по несколько новых случаев коронавируса.

За все время пандемии в Южной Корее зарегистрировали 10,8 тыс. случаев коронавируса, 256 пациентов умерли, 9,5 тыс. − выздоровели