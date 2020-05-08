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  • 8 май 2020 17:50
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В Индии товарный поезд переехал 16 человек

Шестнадцать человек погибли под колесами товарного поезда в индийском штате Махараштра. Еще трое получили серьезные травмы и находятся в больнице, сообщает Даракчи.уз со ссылкой на India TV. 

 

В Индии товарный поезд переехал 16 человек

 

ЧП произошло около пяти часов утра 8 мая близ города Аурангабад. Потерявшие работу из-за распространения коронавируса люди направлялись в свой родной штат Мадхья-Прадеш.

 

Общественный транспорт в условиях введенных властями ограничении на передвижение был отменен, и рабочие, дабы избежать встречи с полицейскими, двигались по рельсам. Они преодолели около 36 километров (а всего им предстояло пройти около 1 тысячи километров) и присели передохнуть, но их сморил сон.

 

Машинист заметил людей в предрассветной мгле, но остановить состав не успел. От полученных травм 14 человек скончались на месте, еще двое — позже в больнице. Под наблюдением медиков находятся трое пострадавших.

 

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родственникам погибших и обещал разобраться в ситуации.


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