Стюардесса раскрыла самое грязное место на борту самолета

Анонимная стюардесса раскрыла, какое место в самолетах считается самыми грязными среди членов экипажа. Ее слова приводит издание Daily Express.

Так, по заверениям бортпроводницы, пассажирам лучше никогда не использовать карманы впереди стоящего кресла, поскольку их не дезинфицируют.

«Грязные салфетки, больничные сумки, трусы, носки, жвачка, огрызки от яблок — все это оказывается в карманах, а на следующем рейсе вы кладете туда свой телефон или ноутбук», — пояснила стюардесса.

Кроме того, по данным издания, недавнее исследование организации CBA News Marketplace показало, что самыми грязными местами на борту являются ремни безопасности, выдвижные столики, ручки в туалетах, карманы кресел и подголовники.

Согласно заявлению экспертов, на этих поверхностях были найдены плесень и бактерии кишечной палочки.

В январе стюардесса Джамиля Хардвик раскрыла опасность откидных столиков для здоровья пассажиров самолета. Оказалось, что их поверхность редко бывает чистой. «Это отвратительно, но у уборщиц нет времени вытирать каждый отдельный столик», — пояснила бортпроводница.