Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 7 мая

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 7 мая достигло 3,76 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

Согласно подсчетам, в мире инфицирован 3 755 341 человек. Прирост заразившихся за сутки составил 91,4 тысячи человек. За весь период пандемии скончался 263 831 пациент, 1,2 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшими от SARS-CoV-2 остаются США (1,2 миллиона человек), Испания (220,3 тысячи), Италия (214,5 тысячи), Великобритания (202,4 тысячи), и Франция (174,2 тысячи). Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Америке — более 73 тысяч человек. При этом в европейских странах у антилидеров рейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.