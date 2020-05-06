Крупный пожар произошел в 48-этажном небоскребе в ОАЭ (видео)

В результате пожара в жилом небоскребе в Шардже, ОАЭ, пострадали как минимум семь человек. Об этом сообщает Reuters.

Местные власти сообщили, что пожарные взяли под контроль распространение огня.

"Семь человек получили лечение от незначительных травм в результате пожара в башне в районе Аль-Нахда Шарджи и были доставлены в больницу для лечения", - говорится в сообщении.

В то же время, причину пожара не сообщают.

Ранее сообщалось, что вечером 5 мая в городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах загорелось 45-этажное жилое здание Abbco. Пожар возник на десятом этаже и распространился на все здание. Жильцов небоскреба и ближайших домов эвакуировали.







