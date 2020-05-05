Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 5 мая

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 5 мая превысило 3,58 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

Согласно подсчетам, в мире инфицировано 3 582 469 человека. Прирост заразившихся за сутки составил 75,5 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 251 510 пациентов, 1,16 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшими от SARS-CoV-2 остаются США (1,18 миллиона человек), Испания (218 тысяч), Италия (211,9 тысячи), Великобритания (191,8 тысячи), и Франция (169,5 тысячи). Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Америке — 67,6 тысячи человек. При этом в европейских странах у антилидеров рейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.