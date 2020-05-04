Более 31 тыс. жителей Мактааральского района Казахстана эвакуировано из-за наводнения

Из населенных пунктов Мактааральского района, куда пришла вода в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища, со 2 мая эвакуировано 31606 человек. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной акимат.

По данным на 4 мая, затоплен 631 дом в Жана-Турмысе (46), Женисе (130), Фирдоуси (250), Оргебасе (194), Достыке (11). 2 мая в населенном пункте Атакент было создано 24 эвакуационных пункта.

К спасательным работам привлечены 986 человек, 4 лодки, 180 единиц техники.

После сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области Казахстана, что привело к подтоплению двух населенных пунктов в этом районе.

В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация.