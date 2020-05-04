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  • 4 май 2020 11:26
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Мама Роналду получила Mercedes-Benz в подарок на День матери

Мать форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Долореш показала подарок на День матери, который отмечается в Португалии в первое воскресенье мая.

 

Мама Роналду получила Mercedes-Benz в подарок на День матери

 

Мама футболиста выложила фото с букетом цветов на фоне автомобиля Mercedes-Benz GLC Coupé.

 

«Спасибо моим детям за подарки, которые я получила сегодня. Счастливого дня всем матерям», – написала Долореш в инстаграме.

 

Роналду также поздравил маму и свою девушку Джорджину Родригес в инстаграме.

 

«Счастливого Дня матери двум моим особенным женщинам», – написал Роналду.


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