Мама Роналду получила Mercedes-Benz в подарок на День матери

Мать форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Долореш показала подарок на День матери, который отмечается в Португалии в первое воскресенье мая.

Мама футболиста выложила фото с букетом цветов на фоне автомобиля Mercedes-Benz GLC Coupé.

«Спасибо моим детям за подарки, которые я получила сегодня. Счастливого дня всем матерям», – написала Долореш в инстаграме.

Роналду также поздравил маму и свою девушку Джорджину Родригес в инстаграме.

«Счастливого Дня матери двум моим особенным женщинам», – написал Роналду.