Иностранные спецслужбы подготовили доклад о скрытии фактов коронавируса в Китае

Спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии подготовили доклад о скрытии фактов коронавируса в Китае. Также, государственный секретарь США Майк Помпео заявил о наличии значительного количества доказательств того, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане.

Правительство Китая намеренно скрывало или уничтожало доказательства вспышки коронавируса в стране до официального признания 20 января. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на общий доклад спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Согласно докладу, китайское правительство блокировало все новости о коронавирусе, заставляли врачей молчать, а также уничтожали доказательства в лабораториях и не предоставляли образцы международным ученым.

Отмечается, что Китай имел доказательства передачи коронавируса между людьми еще в начале декабря, но официально отрицал данную информацию до 20 января. Кроме этого сообщается, что Всемирная организация здравоохранения также отрицала факты нового вируса, несмотря на опасения выраженные Тайванем еще 31 декабря.

Также в докладе отмечается, что китайские ученые еще в 2013 году в одной из пещер провинции Юньнань выявили вирус, которые на 96% схожий с коронавирусом SARS-CoV-2.

США имеют доказательства, что коронавирус распространился из лаборатории в Ухане, - Помпео

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил о наличии значительного количества доказательств того, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане. Об этом сообщает ABC.

По словам Помпео, американские власти имеют серьезные доказательства того, что вспышка коронавируса началась именно с лаборатории в Ухане.

"Мы изначально говорили, что это вирус, который появился в китайском Ухане. Китай и раньше заражал мир, у них и раньше были лаборатории, которые не соответствуют стандартам. Это не первый раз, когда мир подвергся воздействию вируса, появившегося из-за ошибки в китайской лаборатории", - заявил он.

Глава американского Госдепа добавил, что сейчас разведка собирает всю информацию относительно распространения коронавируса.

"Разведывательное сообщество по-прежнему работает. Разведка должна продолжать проводить проверки, чтобы мы были уверены. Я могу заявить, что мы имеем значительный объем доказательств того, что это появилось из лаборатории в Ухане", - подчеркнул Помпео.

При этом на вопрос о том, мог ли вирус быть искусственно созданным, Помпео ответил, что сейчас эксперты говорят о его не естественном происхождении.

"Очевидно, лучшие эксперты пока считают, что он был создан человеком. У меня нет причин не верить этому на данном этапе", - пояснил он.

Кроме того, Помпео вновь обвинил китайские власти в попытках скрыть часть информации о распространении коронавируса.

Напомним, ранее Национальная разведка США заявила, что коронавирус, который вызывает заболевание COVID-19, не был создан искусственно или генетически модифицирован. Американские спецслужбы соглашаются с учеными, что к появлению коронавируса не причастен человек.