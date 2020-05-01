Аналог Zoom от Google станет бесплатным для всех пользователей

С 1 мая сервис видеоконференций Meet от Google будет доступен всем желающим. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно иметь учётную запись Google. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Отметим, что ранее сервис был доступен лишь бизнес-пользователям и владельцам образовательных аккаунтов.

По заверению компании, Meet обеспечивает защиту данных и конфиденциальность передаваемой информации. Кроме того, все трансляции шифруются, что значительно снижает риск хакерского взлома или утечки личной информации.

«Мы потратили годы на то, чтобы сделать Meet безопасным и надёжным решением для проведения видеоконференций, которому доверяют школы, правительства и предприятия по всему миру, и в последние месяцы мы ускорили выпуск наиболее востребованных функций, чтобы сделать его ещё более полезным», — говорится в блоге Google.

До 30 сентября также не будет действовать ограничение на продолжительность сеанса видеосвязи в 60 минут.

Воспользоваться сервисом можно будет через сайт meet.google.com или через мобильные приложения.