» » » У премьера России выявлен коронавирус
﻿
  • 1 май 2020 9:56
  • 65

У премьера России выявлен коронавирус

У премьера России выявлен коронавирусУ премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружен коронавирус, сообщила пресс-служба Кремля.

 

Глава российского правительства сообщил, что будет соблюдать самоизоляцию в связи с заболеванием. Михаил Мишустин сообщил, что Кабинет Министров будет активно работать, и сам он будет находиться на связи, отмечает издание.

 

«Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я соответственно должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал он президенту России Владимиру Путину.

 

Михаил Мишустин предложил на должность и. о. премьер-министра Андрея Белоусова, работающего первым вице-премьером. Его кандидатура была одобрена указом президента.


Похожие статьи:
﻿
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона увезли в больницу

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона увезли в больницу

Международные Новости
﻿
Россия запретила въезд иностранцам

Россия запретила въезд иностранцам

Международные Новости
﻿
Смертельный коронавирус добрался до России

Смертельный коронавирус добрался до России

Международные Новости
﻿
Владимир Зеленский вступил в должность Президента Украины

Владимир Зеленский вступил в должность Президента Украины

Международные Новости
﻿
Премьер Украины Арсений Яценюк подал в отставку

Премьер Украины Арсений Яценюк подал в отставку

Политика / Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика