В Таджикистане выявили 15 случаев заражения коронавирусом

Республиканский штаб по предотвращению пандемии коронавируса в Таджикистане 30 апреля объявил о выявлении инфекции в стране, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.



По официальной статистике, коронавирусом в Таджикистане болеют 15 человек - десять в Согдийской области и пять в Душанбе.Отмечается, что в настоящее время под наблюдением находится 2 тысячи граждан.

После выявления коронавируса нового штамма на территории Таджикистана студентов отправили на каникулы. Такое решение принял Республиканский штаб по предотвращению пандемии заболевании в стране во время экстренного совещания.

Согласно официальной информации, с 4 мая летние каникулы начинаются для студентов 1-3 курсов высших учебных заведений Таджикистана.

Отмечается, что учащимся проставят оценки за экзамены автоматом согласно рейтингам за прошлые семестры. Выпускники таджикских университетов получат оценки за ГОСы не позднее 15 мая.