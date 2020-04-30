» » » В Таджикистане выявили 15 случаев заражения коронавирусом
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  • 30 апрель 2020 16:18
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В Таджикистане выявили 15 случаев заражения коронавирусом

Республиканский штаб по предотвращению пандемии коронавируса в Таджикистане 30 апреля объявил о выявлении инфекции в стране, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

 

В Таджикистане выявили 15 случаев заражения коронавирусом

 

По официальной статистике, коронавирусом в Таджикистане болеют 15 человек - десять в Согдийской области и пять в Душанбе.

Отмечается, что в настоящее время под наблюдением находится 2 тысячи граждан.

 

 

После выявления коронавируса нового штамма на территории Таджикистана студентов отправили на каникулы. Такое решение принял Республиканский штаб по предотвращению пандемии заболевании в стране во время экстренного совещания.

 

Согласно официальной информации, с 4 мая летние каникулы начинаются для студентов 1-3 курсов высших учебных заведений Таджикистана.

 

Отмечается, что учащимся проставят оценки за экзамены автоматом согласно рейтингам за прошлые семестры. Выпускники таджикских университетов получат оценки за ГОСы не позднее 15 мая.


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