Славянские окончания имен в Таджикистане подпадут под запрет

29 апреля нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону «О государственной регистрации актов гражданского состояния».

Как передает Asia-Plus, согласно поправкам, при регистрации имен новорожденных после принятия поправок к закону не разрешается использовать славянские суффиксы «ов», «ова», «ев», «ева» к фамилиям, а суффиксы «ович», «овна», «евич» и «евна» - к отчествам.

Выступая перед депутатами, министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриён отметил, исключение делается только для проживающих на территории республики национальных меньшинств, которые могут выбирать, какие суффиксы использовать к фамилии и отчеству при регистрации своих новорожденных детей.

Поправки, по его словам, касаются только тех детей, которые будут рождаться после их принятия.

Изменениями и дополнениями в закон, наряду с суффиксами «и», «зод», «зода», «он», «ён», «ёр», «ниё» и «фар», разрешается использовать к фамилиям новорожденных суффиксы, как «пур» (для мужского пола), «духт» (для женского пола).

Министр объяснил предложенные правительством поправки к закону «возрождением национальных имен».

Ранее гражданам Таджикистана рекомендовали воздержаться от использования славянских суффиксов при регистрации фамилий и отчеств своих детей.