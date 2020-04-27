Две страны заявили о победе над коронавирусом

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в стране смогли остановить распространение коронавируса.

Как передает The Guardian, Ардерн назвала это значительной победой над COVID-19 и отметила, что Новая Зеландия начинает поэтапный выход из режима карантина.

«В Новой Зеландии нет широко распространенной необнаруженной передачи от человека к человеку. Мы выиграли эту битву. Но мы должны сохранять бдительность, если мы хотим продолжать в том же духе», – сказала она.

Режим ограничительных мер четвертого уровня в стране отменяют с 27 апреля. Он действовал четыре недели. В этот период не работали почти все предприятия, закрылись школы, люди сидели дома, а выходить могли только в магазин и небольшие прогулки.

Рабочие смогут возобновить работу, если у них есть план контроля COVID-19 с соответствующими мерами по охране труда, технике безопасности и социальному дистанцированию. Ожидается, что один миллион новозеландцев вернется к работе 28 апреля.

Согласно подсчетам университета Хопкинса, в Новой Зеландии подтверждено 1 469 случаев заражения коронавирусом, умерли 19 человек.

Коронавирус также удалось победить в Мавритании (страна в Западной Африке на побережье Атлантического океана).

Согласно данным СМИ, в течение нескольких дней не было обнаружено ни одного нового случая.

Всего, по данным Минздрава, в стране заболело 17 человек, один из них - умер.

Для того чтобы остановить распространение коронавируса, в стране со дня обнаружения первого случая (13 марта) были закрыты границы, запрещены собрания людей, школы, рестораны и рынки прекратили работу. Кроме того, был объявлен ночной комендантский час и запрещены междугородние перевозки.

Граждан все еще призывают сохранять бдительность, тесты на COVID-19 будут проводиться и дальше, так как пандемия может вернуться в страну.