» » » Свет в конце тоннеля. В Грузии начали снимать ограничения из-за коронавируса
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  • 27 апрель 2020 14:48
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Свет в конце тоннеля. В Грузии начали снимать ограничения из-за коронавируса

С понедельника разрешено передвигаться на легковых автомобилях, в том числе такси, возобновляется работа интернет-магазинов (оптом и в розницу), доставка любого товара и работа аграрных рынков открытого типа.

 

Свет в конце тоннеля. В Грузии начали снимать ограничения из-за коронавируса

 

Кроме того, на два дня, 27 и 28 апреля, в качестве исключения, разрешается въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси только для того, чтобы вернуться к фактическому адресу проживания. Запрет на въезд и выезд в этих городах был введен 15 апреля на время действия чрезвычайного положения.

 

Ограничения снимут везде, кроме населенных пунктов, которые объявлены зонами строгого карантина.

 

Ранее правительство объявило, что ограничения будут отменяться в шесть этапов, сообщает SputnikГрузия. 

 

Ориентировочно, каждый из них будет занимать около двух недель.


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