Свет в конце тоннеля. В Грузии начали снимать ограничения из-за коронавируса

С понедельника разрешено передвигаться на легковых автомобилях, в том числе такси, возобновляется работа интернет-магазинов (оптом и в розницу), доставка любого товара и работа аграрных рынков открытого типа.

Кроме того, на два дня, 27 и 28 апреля, в качестве исключения, разрешается въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси только для того, чтобы вернуться к фактическому адресу проживания. Запрет на въезд и выезд в этих городах был введен 15 апреля на время действия чрезвычайного положения.

Ограничения снимут везде, кроме населенных пунктов, которые объявлены зонами строгого карантина.

Ранее правительство объявило, что ограничения будут отменяться в шесть этапов, сообщает SputnikГрузия.

Ориентировочно, каждый из них будет занимать около двух недель.