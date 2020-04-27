» » » Опубликованы данные о заразившихся коронавирусом на утро 27 апреля
﻿
  • 27 апрель 2020 11:16
  • 62

Опубликованы данные о заразившихся коронавирусом на утро 27 апреля

Опубликованы данные о заразившихся коронавирусом на утро 27 апреляЧисло зараженных коронавирусом в мире вплотную приблизилось к 3 миллионам, на этот момент оно составляет 2 971 669. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

 

Таким образом, прирост числа заболевших за сутки составил более 180,6 тысячи человек. С начала пандемии число умерших выросло до 206 549. Еще 865 тысяч пациентов выздоровели.

 

В списке наиболее пострадавших от коронавируса стран остаются США (965,9 тысячи), Испания (226,6 тысячи), Италия (197,6 тысячи), Франция (162,2 тысячи) и Германия (157,7 тысячи).


Похожие статьи:
﻿
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 апреля

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 апреля

Международные Новости
﻿
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 22 апреля

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 22 апреля

Международные Новости
﻿
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 апреля

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 апреля

Международные Новости
﻿
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 16 апреля

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 16 апреля

Международные Новости
﻿
Данные по заразившимся коронавирусом в мире на утро 12 апреля

Данные по заразившимся коронавирусом в мире на утро 12 апреля

Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика