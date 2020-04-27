Facebook представила конкурента Zoom — Messenger Rooms

Facebook анонсировала обновления собственного мессенджера. Среди них функция Messenger Rooms для групповых видеозвонков.

«В последнее время мы заметили резкий рост спроса на видео в реальном времени. Во многих странах количество звонков через Messenger и WhatsApp увеличилось вдвое, а просмотры видео в Facebook Live и Instagram Live значительно выросли в марте», — объяснили в компании.

В видеоконференциях смогут участвовать до 50 человек, включая тех, кто не зарегистрирован в социальной сети. Вскоре добавится возможность запускать видеозвонки из других продуктов Facebook — Instagram Direct, WhatsApp и Portal.

Новый сервис — потенциальный конкурент Zoom и Houseparty, популярность которых взлетела во время пандемии.

Как пользоваться

Rooms на момент этой публикации не доступны в Узбекистане, так как Facebook запускает новые сервисы по регионам. Как только Центральную Азию включат в список, в приложении Messenger во вкладке «Люди» появится кнопка «Создать комнату».

Надо будет выбрать контакты и начать видеозвонок. Тех, у кого нет аккаунта в Facebook, можно подключить по специальной ссылке.

Длительность разговоров в Rooms не ограничена, из дополнительных опций — возможность применять «маски», блокировать вызовы и удалять пользователей.