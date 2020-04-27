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  • 27 апрель 2020 10:09
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В Южной Корее назвали Ким Чен Ына живым и здоровым

В Южной Корее назвали Ким Чен Ына живым и здоровымЛидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын «жив и здоров». Об этом заявил специальный советник президента Республики Корея по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин телеканалу CNN.

 

«Позиция нашего правительства тверда», — отметил он, комментируя состояние северокорейского лидера. «Он находится в районе Вонсана с 13 апреля. Никаких вызывающих подозрение передвижений не было замечено», — добавил советник.

 

Ранее центральная газета страны «Нодон синмун» сообщила, что Ким Чен Ын продолжает работать с документами и направил послание с благодарностью строителям туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальма. Однако дата послания не уточняется, новые фотографии руководителя страны отсутствуют.

 

Вечером 25 апреля в китайской социальной сети Weibo появилось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Она ссылалась на «очень солидный источник». При этом японский журнал Shukan Gendai сообщил, что лидер КНДР находится в вегетативном состоянии после операции на сердце.


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